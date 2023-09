Aveva dosi di cocaina e munizioni in casa Arrestato dai carabinieri

Un 54enne di origine campana ma residente a Massa Lombarda, è stato arrestato martedì scorso dai carabinieri della Compagnia di Faenza con l’accusa di avere detenuto illegalmente in un marsupio che indossava, 9 involucri di cellophane contenenti circa mezzo grammo l’uno di cocaina (accertato al narcotest) per un totale di poco meno di 5 grammi. Inoltre nella sua abitazione, al netto del controllo dei militari, sono state trovate 43 cartucce 9x21 marca Winchester non denunciate: del resto, secondo le verifiche eseguite dall’accusa, il 54enne, difeso dall’avvocato Salernitano, non aveva alcun permesso per detenere armi o munizioni. Dopo una notte trascorsa in misura pre-cautelare ai domiciliari così come disposto dalla procura (pm di turno Raffaele Belvederi), ieri mattina l’uomo è comparso in tribunale a Ravenna davanti al giudice Natalia Finzi e al viceprocuratore onorario Simona Bandini per rispondere degli addebiti mossi.

Qui, dopo la convalida del suo arresto senza applicazione di misure cautelari (la procura non ne ha chieste), il 54enne ha patteggiato 4 mesi e 1.000 di multa per il primo capo di imputazione e 20 giorni di arresto per il secondo capo d’imputazione ed è tornato libero.