Aveva ucciso in Turchia: arrestato a Cervia

Lo cercavano da tempo in tutta Europa e non solo per un omicidio commesso tre anni fa in Turchia. E lui si trovava in un appartamento di Cervia. Un 24enne turco ricercato a livello internazionale per l’esecuzione di un mandato di arresto ai fini estradizionali emesso dalle autorità del suo Paese per un omicidio messo a segno nel 2022, è stato rintracciato domenica notte in territorio cervese dai carabinieri della locale Compagnia.

La contestuale perquisizione del domicilio del giovane, ha portato i militari rivieraschi al sequestro di una pistola calibro 9 con matricola abrasa e del relativo caricatore inserito con dodici proiettili.

Su disposizione del pm di turno Raffaele Belvederi, nei confronti del 24enne è scattato sia l’arresto in flagranza per la pistola (in questo caso l’udienza è prevista in tribunale a Ravenna) che la notifica del mandato di cattura internazionale (a dare il via libera o meno sarà qui la corte d’appello di Bologna).

Nell’attesa il 24enne si trova in carcere a Ravenna. Pistola e minzioni sono state sequestrate. Gli inquirenti ora le esamineranno per capire la loro provenienza e se l’arma sia stata eventualmente usata in occasione di qualche evento criminale: del resto è davvero improbabile che il 24enne davanti al giudice spieghi come ha fatto ad averla e a quale scopo la tenesse carica e dunque pronta all’uso rapido. I carabinieri proveranno anche a ricostruire gli spostamenti del giovane dal suo arrivo in Italia e i conseguenti interessi che potrebbe avere avuto sulla riviera ravennate o comunque le ragioni che lo hanno spinto ad arrivare sin qui.

In quanto al mandato di arresto internazionale, si tratta di una richiesta giudiziaria emessa da un Paese allo scopo di fare arrestare e consegnare una persona ricercata in un altro Stato. Funziona attraverso due strade principali: tramite il mandato d’arresto europeo (Mae) che viene spiccato all’interno dell’UE e che prevede la consegna relativamente rapida del diretto interessato; oppure attraverso la red notice di Interpol o mandati della corte penale Internazionale: ciò vale per i paesi che si trovano al di fuori dell’UE e che richiedano l’arresto di un soggetto sulla base sia delle leggi nazionali che dei trattati internazionali.

In quanto alla Turchia, esiste una recente sentenza della Cassazione (è dell’aprile scorso) che si è occupata proprio del tema estradizione sia in relazione alle condizioni della carceri turche e che dei rapporti sociali interni con determinate etnie.