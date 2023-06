"Avevamo appena aperto E ora non c’è più niente"

"Siamo rimasti in braghe di tela – dice Mirko Scarpa, del negozio ’L’hobby’ di articoli per la pesca – ogni giorno che passa è una perdita". Con l’alluvione di metà maggio infatti i neo soci Mirko Scarpa e Marco Bartoli hanno perso tutto. "Avevamo comprato l’attività il 4 marzo – continua Scarpa –. Il negozio esisteva già da trent’anni, ma i proprietari sono andati in pensione e così avevamo deciso di proseguire noi con la vendita e l’assistenza di articoli da pesca". In via della Valle delle quattro vetrine del negozio ne sono rimaste due, le altre sono state travolte con la rottura dell’argine del Lamone. "È stato un delirio, il locale è ancora inagibile – aggiunge Scarpa –. Stiamo lavorando per ripristinare i grossi danni". Paesaggio surreale o scenario di guerra, la situazione è drammatica. "C’era fango su fango – racconta il socio–, tutto era sottosopra, sembrava un paesaggio di guerra".

È la recriminazione di chi, da rappresentante di caffè, aveva appena cambiato lavoro. "Avevamo appena investito – dice Scarpa – e ora siamo fermi con le mani in mano. Ho più di quarant’anni e non mi era mai successo di non lavorare per così tanto tempo. Siamo a pezzi". Tanta la solidarietà di amici, persone vicine e volontari che in questo mese e mezzo hanno aiutato i due soci. "Di questo non ci possiamo lamentare: in tre giorni abbiamo pulito tutto e per questp dobbiamo ringraziare chi ci ha dato una mano – continua – sia a spalare il fango che con la raccolta fondi". E infatti, a pochi giorni dall’accaduto, Mirko Scarpa ha organizzato un crowdfunding, annunciato su Facebook. "Siamo stati contenti non tanto per la quantità di denaro raccolto, che non cambierà il futuro dell’attività, ma per la partecipazione: è il gesto che conta in queste situazioni".

La speranza di riaprire è tanta, ma l’attesa di contributi dal Governo di più. "Il nostro intento è riaprire – dice Scarpa – ma non sappiamo come e quando. Ci aspettiamo che il Governo ci aiuti concretamente e non faccia solo passerelle di rappresentanza. Penso che ora sia la richiesta di tutti". La voglia di ripartire rimane viva nonostante tutto, ma resta la paura. "Non sappiamo cosa succederà al negozio, vorremmo continuare con il nostro lavoro, iniziato da soli due mesi e mezzo, ma riaprire nello stesso luogo fa paura".

Caterina Penazzi