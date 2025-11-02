Aviaria in un allevamento: "Abbattuti 150 polli. Controlli in altri stabilimenti"

Un focolaio di influenza aviaria è stato individuato in un allevamento della pianura forlivese, in un’area di confine con Ravenna. "Il nostro intervento diretto è terminato – spiega Claudio Romboli, direttore del servizio Sanità animale e igiene della produzione zootecnica dell’Ausl Romagna –: dopo il sospetto e la conferma della malattia, l’impianto è stato posto sotto sequestro. Successivamente, sono stati abbattuti 150 polli da carne ed è stata effettuata una prima disinfezione". Ora le procedure sono in mano all’azienda che completerà la sanificazione. "Si tratta di un impianto grande e i tempi saranno lunghi anche perché pollina e materiali (residui organici degli animali) devono rimanere fermi per permettere la naturale inattivazione del virus. L’allevamento resterà vuoto per circa due mesi: le operazioni proseguiranno sotto la nostra supervisione".

Il primo campione biologico era stato prelevato e inviato dall’impresa stessa: "Avevano riscontrato mortalità anomala in un settore dell’allevamento, senza sintomi gravi: sospettavano un problema respiratorio". Dopo l’abbattimento dei capi malati, è poi arrivato l’esito genetico dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Padova: "Il virus non è correlato ai focolai del nord Italia presenti in questa stagione. Non ci sono collegamenti con altri impianti, quindi è probabile che l’introduzione sia dovuta a fauna selvatica". Sul fronte dei controlli: "Abbiamo verificato gli stabilimenti industriali nel raggio di 10 chilometri e al momento sono tutti negativi. Stiamo controllando anche tutti gli stabilimenti che sono stati in contatto tramite l’accesso di veterinari, personale, mangimi, perfino le ruote dei camion".