Aviators Lugo pronti al decollo: "Squadra ringiovanita"

Sono ripartiti nel segno della gioventù gli Aviators Lugo di coach Federico Baroncini, pronti alla loro seconda stagione in Divisione Regionale 1 che affronteranno con un roster rivoluzionato. Tre sono infatti le conferme, Mattia Mazzotti, Lorenzo Baroncini e Luca Caramella, ai quali si sono aggiunti giocatori d’esperienza. Uno su tutti, Matteo Caroli, arrivato dai cugini del Lusa Massa Lombarda, ma saranno importanti anche il playmaker Giacomo Naccari, reduce dalla stagione con i Raggisolaris conclusasi a novembre per un infortunio al ginocchio, e Tommaso Galletti, che ha vinto la serie C con i Baskers Forlimpopoli.

"Abbiamo ringiovanito il roster con giocatori interessanti – sottolinea Baroncini – e ognuno di loro avrà grandi stimoli in quanto reduce da una stagione nella quale non ha espresso tutto il suo potenziale. Ognuno vorrà quindi mettersi in gioco e avrà voglia di emergere, motivazioni che saranno una spinta fondamentale in un gruppo dove il nuovo arrivato Caroli sarà il trascinatore".

Il roster degli Aviators:

Playmaker: Lorenzo Baroncini (2003, confermato), Tommaso Galletti (2005, dai Baskers Forlimpoli, B Interregionale), Enea Ballardini (2009, dal settore giovanile)

Guardie: Mattia Mazzotti (2003, confermato), Giacomo Naccari (dalla Raggisolaris Academy)

Ali: Giulio Caramella (2005, confermato), Matteo Caroli (1995, dal Lusa Basket Massa Lombarda, Divisione Regionale 1), Federico Botti (2007, dal settore giovanile), Mattia Martini (2008, settore giovanile)

Centri: Daouda Fall (2002, free agent), Petar Mihajlovski (2000, free agent), Giancarlo Savino (2003, dal Guelfo Castel Guelfo, serie C)

