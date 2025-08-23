Aviosuperficie di Torraccia e prestito dall’Arabia. Repubblica Futura ora vuole vederci chiaro

Un’interrogazione per vederci chiaro sull’Aviosuperficie di Torraccia. E’ quella che ha presentato Repubblica Futura. Che chiede al governo, a distanza di un anno dal bando, "quante sono le manifestazioni di interesse effettivamente pervenute – si legge nell’interrogazione presentata dal partito di opposizione – con richiesta di poterle visionare. Se risulta vero che il progetto dell’Aviosuperficie costituisce un tema prioritario del governo attuale e quindi il primo progetto potenziale per il paese". E ancora "la volontà del Governo in merito all’Aviosuperficie e la sua posizione sull’eventuale contratto e finanziamento con l’Arabia Saudita portato avanti dal segretario di Stato Pedini Amati". Repubblica Furura chiede anche conto del business plan e lo studio di fattibilità dell’area, con annessa stima dei ricavi. E interroga il governo per conoscere "i costi totali di tutti gli interventi previsti – si legge – sull’area compresi i costi di funzionamento e gestione. Chi effettuerà i controlli del traffico aereo e i termini dell’accordo-finanziamento con l’Arabia Saudita".

Ma non è finita qui perché il partito chiede anche conto della "relazione annuale dell’Aviazione Civile e Marittima, autorità deputata ai controlli". Insomma, Repubblica Futura chiede conto di un progetto sul quale negli ultimi mesi, anzi anni, in Repubblica si è dibattuto a più riprese. Non senza polemiche.