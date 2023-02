Avis, aumentano i donatori "Ma c’è carenza di personale"

Aumetano i donatori di sangue dell’Avis. Nel 2022 sono stati 1.507, cioè il 30% in più rispetto al 2021, grazie ai quali si è potuto compensare il numero dei fuoriusciti, con un saldo positivo di 269 donatori. L’apporto dei complessivi 10.745 donatori in provincia (263 in più rispetto al 2021) ha permesso di raccogliere oltre 19mila unità di sangue e plasma, un dato che non riesce a raggiungere quello dell’anno precedente a causa del calo delle donazioni di plasma (-417), solo parzialmente compensato dal lieve aumento di donazioni di sangue (+92). Ad incidere è stata anche la costante carenza di personale sanitario, che ha ridotto di 79 le giornate dedicate alla raccolta nel corso dell’anno. Sono state infine 20.410 le trasfusioni di sangueemocomponenti effettuate dalle strutture sanitarie della provincia.

"Il trend delle donazioni – spiega Marco Bellenghi, Presidente AVIS Provinciale Ravenna – conferma la ripresa, in particolare nell’ultimo trimestre dell’anno, che ci ha visto recuperare fin quasi a raggiungere il risultato del 2021. Ma il dato che più ci soddisfa è quello legato ai nuovi donatori, in crescita nonostante le difficoltà dettate dal contesto, e in particolare dagli strascichi dell’emergenza Covid che, specialmente nella prima parte dell’anno, ci ha sottratto del personale medico, impedendoci di organizzare con l’autoemoteca lo stesso numero di ‘uscite’ sul territorio degli anni precedenti".

Quasi 200 i ragazzi tra i 18 e i 20 anni che hanno effettuato la prima donazione. Consolidata anche la presenza di cittadini stranieri, 116 i nuovi donatori. Il donatore medio di Avis è uomo, di 46 anni e gruppo sanguigno 0+. I più importanti incrementi si registrano a Sant’Agata sul Santerno (+18%), Brisighella (+13%), Riolo Terme (+11%), Lugo e Solarolo (+10%).