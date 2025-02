Avis di Cotignola e Barbiano, riconoscimenti a 164 volontari

Sono 164 i volontari appartenenti alle Avis di Cotignola e Barbiano che hanno ricevuto nei giorni scorsi i riconoscimenti per il loro impegno nella solidarietà. Sulla base del numero di donazioni effettuate sono state consegnate loro varie tipologie di benemerenza, dalla ‘oro con diamante‘ offerta a coloro che cessano l’attività di volontari per raggiunti limiti di età o per aver effettuato almeno 120 donazioni, a quella di ‘rame’, assegnata dopo i tre anni di iscrizione all’Avis e l’effettuazione di almeno sei donazioni, oppure al compimento delle otto donazioni. Presenti alla cerimonia, che si è svolta nella sala consiliare del Comune di Cotignola il prefetto di Ravenna, Raffaele Ricciardi, il sindaco di Cotignola, Federico Settembrini, il presidente di Avis provinciale Ravenna, Marco Bellenghi. "In questa giornata speciale, desidero rivolgere a tutti i donatori benemeriti il nostro più sentito ringraziamento – ha sottolineato il presidente dell’Avis di Cotignola, Ugo Bagnara –. Sono loro l’anima pulsante della nostra associazione, un esempio di altruismo, generosità e dedizione verso il prossimo". "Entrare a far parte di Avis significa non solo contribuire concretamente al benessere della comunità, ma anche vivere un’esperienza che arricchisce profondamente – ha aggiunto il presidente Avis di Barbiano, Alex Ridolfi –. Invitiamo chiunque lo desideri a venire a conoscerci, informarsi, e scoprire quanto possa essere appagante dedicare un po’ di sé, per il bene degli altri".

m.s.