Avis dona pensilina a Sant’Agata. Era stata travolta dall’alluvione

L’alluvione del maggio 2023, fra le tante cose che ha travolto a Sant’Agata sul Santerno, si è portata via anche la pensilina della fermata del bus posizionata sulla San Vitale. Ora, a distanza di un paio di anni, l’Avis provinciale nazionale ne ha donata una nuova e più bella all’Avis locale e quindi all’intero paese. Un’opera necessaria, soprattutto per agevolare l’attesa dei tanti studenti che ogni giorno prendono l’autobus per raggiungere le loro scuole. Alla cerimonia di inaugurazione, oltre ai vertici delle Avis, era presente anche il sindaco della città, Riccardo Sabadini. "C’è solo da dire grazie – ha sottolineato il primo cittadino di Sant’Agata –. Non è scontato ricevere donazioni. L’Avis in più occasioni ha dimostrato di volerci bene. La pensilina è una di quelle cose che ci mancava da tempo. Era danneggiata anche prima dell’alluvione. Oggi finalmente, possiamo contare su una nuova struttura". Il gruppo formato da Marco Dell’Era, presidente dell’Avis di Sant’Agata sul Santerno, Renzo Angeli, presidente di Avis provinciale, Marco Bellenghi, segretario di Avis provinciale, Fabrizio Lolli (Avis di Lugo), Cristiano Bassi (Avis di Russi), Leonardo Orlando (Avis di Ravenna), Ugo Bagnara (Avis di Cotignola), Laura Gagliardi (Avis di Bagnacavallo), Carla Bianchi (Avis di Massa Lombarda), Davide Brugnati, vice presidente di Avis regionale e da altri dirigenti è stato raggiunto, in serata, dal presidente di Avis nazionale Giampietro Brione.

Monia Savioli