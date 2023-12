Avis, donazioni in aumento: +7% in dieci mesi

Nel 2023 si è registrato un forte aumento delle donazioni di sangue e plasma sul territorio ravennate. E anche se l’anno non è finito, la conferma di un anno più che positivo arriva dai dati di Avis Ravenna fino a ottobre compreso. "Nei primi dieci mesi dell’anno – spiega il segretario di Avis provinciale, Renzo Angeli – le donazioni sono state 16914, di queste 11977 di sangue e 4937 di plasma. Confrontando i numeri con lo stesso periodo dell’anno precedente risulta un aumento di 1119 sacche raccolte, con un incremento pari al 7%". Numeri importanti, ancora di più se si pensa che nel 2022 erano state donate 450 sacche in meno rispetto al 2020. "Nei primi tre mesi del 2022 – prosegue Angeli – c’è stata una recrudescenza del Covid, quando pensavamo che fosse ormai tutto finito. Nessuno donava più, poi si è tornati alla normalità. Quest’anno c’è stato l’alluvione, ma ha pesato pochissimo, perché le persone hanno smesso di donare per quindici giorni, poi hanno ricominciato".

Renzo Angeli esprime particolare soddisfazione per il dato sulla donazione di plasma. "A livello nazionale – sottolinea – siamo carenti di circa il 40% secondo dati di fine 2022. Aumentare la raccolta di plasma significa essere meno dipendenti dal mercato e quindi risparmiare denaro che in ambito sanitario può essere utilizzato in altri modi". Infine i numeri dei donatori, sempre fino a ottobre il saldo tra donatori nuovi e quelli che invece sono stati dimessi per svariati motivi, è pari a 451 persone.

"I nuovi – conclude Angeli – sono stati infatti 1365, un numero davvero molto alto, mentre sono stati 914 quelli dimessi per aver raggiunto i limiti d’età, per motivi di salute o semplicemente per essersi trasferiti in un’altra città. Rispetto all’anno scorso invece i nuovi sono stati 251 in più. L’aumento delle donazioni ha cause diverse, ad esempio come associazione abbiamo ripreso a lavorare nelle scuole, cosa che avevamo smesso di fare durante la pandemia. Non hanno invece avuto particolare effetto sul nostro territorio, a differenza di quanto accaduto ad esempio in Lombardia, le vicissitudini di salute di Fedez ".

a.cor.