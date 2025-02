Avis, è boom di nuovi donatori. Più di mille ’primi aghi’ nel 2024: "Tanto interesse fra gli studenti"

Sono in aumento, e di molto, le donazioni di sangue e plasma nel territorio ravennate: l’Avis provinciale ha infatti concluso il 2024 con 1500 nuovi donatori, corrispondenti a un incremento del 5,8%.

È stato un anno col segno più quello appena trascorso per l’Avis provinciale di Ravenna, da sempre impegnata nella raccolta di sangue e plasma utili per il fabbisogno non solo delle strutture sanitarie della provincia, ma anche a livello regionale e nazionale.

Per il secondo anno consecutivo le donazioni di sangue e plasma hanno superato le 20mila unità, attestandosi precisamente a 21.501, in aumento del 5,8% rispetto al 2023, che aveva comunque fatto registrare un ottimo risultato. Ancora una volta l’incremento percentuale maggiore riguarda le donazioni di plasmaferesi, che superano quota seimila (+9,5%), mentre quelle di sangue sono cresciute del 4,4%, raggiungendo le 15mila unità. A fronte di un fisiologico calo nei mesi estivi (agosto in particolare), alcuni periodi dell’anno hanno fatto registrare picchi importanti, come maggio, ma anche febbraio e dicembre.

Incremento anche per la popolazione dei donatori, che ha raggiunto quota 11.828, contro gli 11.351 dell’anno precedente. A destare più ottimismo per l’associazione, presente sul territorio provinciale da sessantacinque anni, sono i 1506 ravennati, faentini e lughesi che si sono avvicinati all’Avis per la prima volta.

Per il futuro Avis sembra poter dormire sonni tranquilli: nel 2024 i nuovi aspiranti donatori avvicinatisi attraverso la scuola – l’associazione si reca periodicamente negli istituti con la sua autoemoteca – sono stati 475, in aumento rispetto all’anno precedente, per un totale di 107 donazioni effettuate.

Questo apporto di ’forze fresche’ contribuisce a contenere l’età media del donatore di Avis, che a Ravenna è posta a 45 anni: zero positivo è il gruppo sanguigno che conta più donatori, mentre la media delle donazioni all’anno è di 1,82 pro capite.

"Il contributo dei più giovani – spiega Marco Bellenghi, presidente dell’Avis provinciale – è importante non solo per rafforzare e dare opportuno ricambio alla popolazione dei donatori sul territorio, ma anche per l’associazione stessa, che continua a crescere come organico grazie proprio a nuove risorse under 30. Insomma, Avis Provinciale Ravenna compie 65 anni ma gode di ottima salute, continuando a rappresentare una risorsa fondamentale per il Sistema sanitario nazionale".

Nelle prossime settimane sono in agenda nei territori le assemblee dei vari gruppi Avis. Il 12 aprile prossimo è invece già in calendario l’assemblea provinciale, in programma quest’anno a Barbiano.

