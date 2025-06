Avis, la festa per tutti i donatori. Balli e canti al ritmo dei Cobaya

La Giornata del donatore del sangue è stata celebrata a Guastalla con un concerto in piazza Mazzini, che ha visto protagonista il gruppo dei Cobaya. L’evento è stato organizzato dalla sezione Avis di Guastalla.

Prima della musica ha preso la parola il presidente dell’Avis locale, Nadia Truzzi, accompagnata da alcuni giovani volontari, che hanno invitato i cittadini presenti a essere vicini all’associazione, che ha sempre più bisogno di nuovi donatori. E la campagna di sensibilizzazione resta sempre ai massimi livelli per l’Avis guastallese, che non perde occasione per allestire stand e banchetti informativi in piazza, in occasione di spettacoli in teatro e perfino di eventi sportivi nelle palestre, fino al coinvolgimento diretto di alcune importanti aziende del territorio ed incontri nelle scuole di ogni ordine e grado.

Inoltre, l’Avis guastallese sta preparando i festeggiamenti per i 75 anni di fondazione dell’associazione sul territorio locale, con vari eventi in autunno, aperti ai donatori e a tutti i cittadini.

a. le.