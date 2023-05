Avis Lugo, rinviate al 28 le celebrazioni

Dopo le iniziative di oggi, con autoemoteca Avis in piazza Baracca per test nuovi donatori fino alle 12 e alle 9.15 torneo di bandiera genovese con le scuole medie Baracca, San Giuseppe e Sacro Cuore, le celebrazioni del 75esimo dell’Avis di Lugo che erano previste domani sono state rinviate al 28 maggio. La decisione è stata presa come segno di solidarietà con le comunità colpite dagli allagamenti dei giorni scorsi e dalle preoccupazioni per le possibili conseguenze della nuova perturbazione. L’appuntamento sarà alle 10, nell’area della Meridiana dei Popoli, attigua alla rotonda con il monumento dell’Avis, che sarà intitolata ai ‘Donatori di sangue’. I consiglieri dell’Avis di Lugo aderiranno alla raccolta fondi promossa dall’Unione della Bassa Romagna per i territori colpiti dall’alluvione e inviteranno tutti i partecipanti alla celebrazione a fare altrettanto. Il corteo raggiungerà la chiesa della Collegiata per la messa.