Avis, premiati i donatori di sangue. Riconoscimenti a 164 volontari

Si è svolta nella sala consiliare del Comune di Cotignola la serata annuale di premiazione dei benemeriti donatori di sangue Avis di Cotignola e Barbiano. Sono stati 164 i volontari delle due sezioni comunali a ricevere i riconoscimenti per il loro impegno nella solidarietà: dalla benemerenza ‘oro con diamante’ (per chi cessa l’attività di donazione per raggiunti limiti di età o per aver effettuato almeno 120 donazioni) fino a quella di ‘rame’, assegnata dopo i 3 anni di iscrizione all’Avis e l’effettuazione di almeno 6 donazioni, oppure al compimento di 8 donazioni. A celebrarli nella tradizionale cerimonia di consegna dei diplomi e delle relative medaglie anche il prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi, il sindaco Federico Settembrini e il presidente di Avis provinciale Marco Bellenghi. I ringraziamenti ai donatori benemeriti sono arrivati, naturalmente, anche da Ugo Bagnara, presidente Avis Comunale Cotignola, e Alex Ridolfi, presidente Avis Comunale Barbiano.

"Le numerose donazioni – ha ricordato Bagnara –, frutto di un impegno costante e instancabile, non sono soltanto numeri, ma rappresentano vite salvate, famiglie aiutate e speranze rinate. Ogni giorno migliaia di persone si affidano al sangue donato per ricevere cure salvavita. Donare sangue non è solo un gesto di grande umanità, ma è anche un atto che può fare la differenza tra la vita e la morte per chi si trova in situazioni di emergenza o in condizioni di salute delicate". "Entrare a far parte di Avis – ha ricordato Ridolfi – significa non solo contribuire concretamente al benessere della comunità, ma anche vivere un’esperienza che arricchisce, costruendo legami autentici e condividendo valori che ci rendono più uniti e più forti. Non serve essere eroi per fare la differenza, bastano pochi minuti e il desiderio di aiutare".

