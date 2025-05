Avis provinciale Ravenna. Renzo Angeli eletto nuovo presidente

Avis provinciale Ravenna ha il suo nuovo presidente. Il comitato direttivo della storica Associazione dei donatori di sangue ha nominato Renzo Angeli, già segretario della stessa dal 2017, come nuovo presidente provinciale e successore di Marco Bellenghi, giunto al termine del suo duplice mandato. Angeli, che ha al suo attivo oltre 40 anni di militanza in Avis, dapprima come volontario donatore poi anche come dirigente (è vicepresidente -uscente- Avis Emilia-Romagna dal 2017 e Consigliere nazionale), consolida così il proprio ruolo di punto di riferimento nel mondo del volontariato e del Terzo settore.

"È un motivo di orgoglio per me assumere la guida di Avis provinciale Ravenna – ha dichiarato Renzo Angeli – e sono fiero di poter continuare il lavoro svolto dai miei predecessori, con un impegno ancora maggiore nel promuovere la cultura della donazione e nel rafforzare le collaborazioni con le Istituzioni e le tante realtà, sociali ma non solo, del territorio. Il nostro obiettivo è rispondere in maniera sempre più puntuale ai bisogni di salute e benessere della nostra comunità, attraverso la raccolta di sangue ma anche con un’attenzione costante al tema della donazione di plasma, che è in forte crescita. Le donazioni di plasmaferesi hanno superato le 6mila unità lo scorso anno, con un incremento del 9,5%, e questo è un segnale chiaro dell’importanza di ampliare la sensibilizzazione su questo fronte. Nel corso del 2024, Avis provinciale Ravenna ha raggiunto nel complesso un risultato straordinario, superando le 20mila donazioni di sangue e plasma, con un incremento del 5,8% rispetto all’anno precedente. Sono risultati importanti, ma l’impegno è di migliorarli ancora".