Avvocati, medici e primari cantano i favolosi anni ’60

Il Marina Bay di Marina di Ravenna (viale delle Nazioni 182) ospita questa sera alle 21 un evento benefico, dal titolo ’I favolosi anni 60 on the beach’, a cura del Gruppo Sanremo Famosi e dell’associazione Ravenna Galla Placidia. La tragedia che ha colpito recentemente il nostro territorio, spiegano gli organizzatori, "ci impone di ritornare sul palco con l’intento di raccogliere fondi a favore delle persone danneggiate dall’alluvione". Fondi che verranno, tramite l’associazione Ravenna Galla Placidia, donati alle persone più bisognose seguendo le indicazioni di Caritas. Stasera ad esibirsi saranno avvocati, medici e primari ospedalieri, giudici, politici locali, imprenditori, pensionati e anche professionisti della musica come Sonia Davis e Vittorio Bonetti, oltre agli ormai famosissimi “Balle and Friends”. L’incasso della serata, di 25 euro, verrà interamente devoluto agli alluvionati con le modalità sopra riportate. Finora le iniziative hanno consentito di raccogliere 150mila euro ed elettrodomestici per altri 40mila.