Avvocati, un aperitivo solidale per gli auguri di Natale

La tradizione degli auguri natalizi del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna si rinnova, ma quest’anno con uno spirito di solidarietà. Nella serata dell’8 dicembre, presso il Museo Internazionale delle Ceramiche, gli avvocati del foro di Ravenna si sono riuniti per un aperitivo speciale, pensato per sostenere i territori colpiti dalle recenti alluvioni. È intervenuto anche il neo presidente della Regione, Michele de Pascale.

Dalle 17 alle 20.30, il museo ha aperto le sue porte non solo per accogliere l’evento, ma anche per permettere ai partecipanti di visitare liberamente le opere esposte. Una cornice d’arte e cultura che ha reso l’incontro ancora più significativo. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto al fondo emergenza alluvione costituito dalla Provincia di Ravenna, un gesto concreto per contribuire alla ripresa di una comunità che ancora porta i segni dei drammatici eventi atmosferici.

L’evento è stato reso possibile grazie al supporto di alcuni sponsor, che hanno affiancato il Consiglio dell’Ordine nell’organizzazione della serata. Gli avvocati, riuniti sotto il segno della solidarietà, hanno dimostrato ancora una volta come anche momenti conviviali possano trasformarsi in occasioni per fare del bene, rafforzando il legame con il territorio e la comunità.