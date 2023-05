Azienda di trasporti cerca un impiegato

Un impiegatoa logistico apprendista, Scadenza dell’offerta il 19 maggio 2023.

Commissionaria, azienda di Ravenna di trasporti in ambito internazionale, ricerca, per il proprio ufficio logistico, una figura – come da legge di ambo i sessi – che si occupi dell’assistenza ai clienti in territorio europeo e di programmazione logistica, pianificando e programmando l’attività giornaliera degli autisti. Si richiede un’età massima di 29 anni, il possesso del diploma di scuola media superiore, la buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office, in particolare di Excel.

È considerato titolo preferenziale la buona conoscenza della lingua francese o di quella tedesca (o entrambe). Il tipo di contratto è di apprendistato con qualifica Istat "Addetti ad attività organizzative delle vendite".

La sede di lavoro è Ravenna e l’orario sarà a tempo pieno: dalle ore 8 alle ore 12,30 e dalle ore 14 alle ore 18.