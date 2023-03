Azienda di vernici modifica camino senza autorizzazione "In pandemia non riuscivamo a riparare il guasto"

In piena pandemia di Covid19, sono accusati di aver modificato l’impianto di emissione di un’azienda di verniciature con sede a Lavezzola, senza autorizzazione, facendo convogliare tutte le emissioni verso un unico camino privo di sistema di abbattimento dei solventi. Il risultato, secondo l’accusa, sarebbe stata la fuoriuscita di polveri che avrebbero imbrattato le zone vicine alla ditta. Per questo il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione dell’azienda della Bassa Romagna, difesi dall’avvocato Ermanno Cicognani, sono finiti a processo per aver violato il Testo Unico Ambientale e per getto pericoloso di cose. Nell’udienza di ieri in tribunale a Ravenna, davanti al giudice Cosimo Pedullà e al viceprocuratore onorario Annalisa Folli, con l’avvocato Luigi Gualtieri in sostituzione del difensore, il vicepresidente del cda dell’azienda conselicese ha spiegato le proprie ragioni.

In buona sostanza l’uomo, un 56enne originario di Sassari ma residente in Bassa Romagna, ha riconosciuto le contestazioni che vengono mosse a lui e al presidente del cda dell’azienda di verniciature. Ovvero quelle relative a violazioni del Testo Unico Ambientale per aver modificato l’impianto di emissione della ditta, facendo convogliare i fumi dei solventi tra le emissioni dei prodotti ad acqua, senza alcun sistema per abbattere le emissioni dei solventi. Ma quella modifica temporanea, emersa durante un controllo di Arpae nel 2020, era stata effettuata a causa di un guasto all’impianto, per riparare il quale sarebbero serviti oltre 300mila euro. Soldi che in periodo Covid in azienda non c’erano e dunque l’alternativa sarebbe stata chiudere e lasciare a casa i 12 dipendenti. In ogni caso, come ha spiegato il 56enne, nel periodo di funzionamento dell’impianto con le modifiche apportate, le emissioni non hanno mai superato i limiti di legge, anche perché vennero cambiati i cicli produttivi con l’utilizzo di una maggior quantità di prodotti ad acqua.

Inoltre, come ha sottolineato, ad oggi l’azienda è in piena regola. Lasciata alle spalle la crisi dovuta alla pandemia di Covid19, infatti, nella ditta di verniciature sono stati fatti investimenti per risistemare l’impianto di emissione e non solo e circa un anno fa l’azienda ha ottenuto pure una nuova autorizzazione ambientale.

A metà aprile la parola passerà ad accusa e difesa per la discussione, prima della sentenza del giudice.

