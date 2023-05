Aziende bloccate dall’acqua Deco ferma, altre sommerse

L’acqua ha travolto tutto quello che ha trovato davanti a sé: cancelli, auto, strade. Il primo computo dei danni subiti dalle coltivazioni, ancora in fase di definizione, pare essere devastante. La Cooperativa Agricola Braccianti di Bagnacavallo e Faenza riferisce di 900 ettari ancora sommersi, compreso il centro aziendale e il biodigestore. Ancora più pesante il bilancio della Cooperativa Agricola Massari in zona Conselice che ha la quasi totalità dei terreni che conduce, pari a 2.500 ettari, ancora invasi dalle acque esondate insieme alle varie pertinenze. Poi c’è Agrisfera che, a Conventello, ha ancora 60 ettari di mais biologico, completamente sommersi. La sorte è condivisa anche da aziende produttive come Deco Industrie e Terremerse che hanno dovuto fermare gli stabilimenti a causa del maltempo.

"Il podere che conduco fra Bagnacavallo e Russi appartiene alla mia famiglia dal 1919 – riferisce Domenico Calderoni –. Mai, in tutti questi anni, nella memoria della famiglia, c’è stato un episodio simile a questo. La parte di podere verso Russi è a posto, quella dalla parte di Bagnacavallo è ancora parzialmente sommersa. Parlo di 5 ettari coltivati a peri, in cui è presente anche un capanno per attrezzi. Fortunatamente siamo riusciti a portare in alto i prodotti chimici e a trasferire le macchine. Mercoledì erano sotto altri 8 ettari di grano, un ettaro di meli e 9 di peri. I danni si possono quantificare solo quando l’acqua se ne sarà andata del tutto. Quella che ci ha colpito è stata la corrente del canale Fosso Vecchio ingrossata dall’esondazione del Lamone. Fra i due passano 5 chilometri, distanza in cui l’acqua ha travolto tutto con una potenza feroce". Aldo Michinelli abita in via Sottofiume a Boncellino. "La Protezione Civile ci ha tirato giù dal letto alle 6 e mezza di mercoledì mattina per allertarci – racconta –. Non siamo andati via, pur preparando le valigie, perché abbiamo un mucchio di animali, fra cani, tartarughe, gatti, che abbiamo messo in sicurezza portandoli al primo piano della casa. Da noi non ha superato i 50 centimetri ma nella zona vicino alla ferrovia, dove l’argine si è rotto, è arrivata al metro e mezzo, scavando sotto al livello stradale di 3 o 4 metri. Una cosa impressionante. Nel punto di impatto, l’acqua ha piegato il cancello automatico e 300 metri di recinzione. In più da due giorni siamo senz’acqua perché la piena ha rotto l’acquedotto. Ma andiamo molto meglio rispetto a quanti si trovano a dover combattere con il fango". È il caso dell’azienda Iro che si occupa dell’assistenza delle macchine di movimento terra nella sede di via Caduti del Lavoro 9 a Bagnacavallo. "Nessuno ci aveva avvertiti del pericolo – sottolinea il titolare Domenico Venturini –. Alle 13.30, mentre ero ancora a casa, mi ha chiamato un amico dicendo che la zona si stava allagando. Sono tornato subito in azienda. L’acqua era già alta. Nella strada parallela, via San Gervasio, non è successo nulla. Probabilmente il sottopasso autostradale ci ha esposto alla piena. Se ci avessero avvisati avremmo potuto salvare qualcosa come i computer, i ricambi, il materiale elettrico. Invece nulla. Anche adesso, a distanza di un giorno, l’acqua non esce. In più non so come farò a togliere tutto quel fango".

Mauro Vecchi abita in via Vecchio Albergone a Bagnacavallo, uno dei punti più critici. Ieri pomeriggio (giovedì), l’acqua in casa era ancora alta 30 centimetri. "Abbiamo passato la notte da mia madre in centro a Bagnacavallo – racconta –. Mercoledì mattina avevano chiuso il ponte dell’Albergone per poi riaprirlo alle 12. Pensavo fosse tutto sotto controllo così sono tornato a lavorare a Ravenna. Poi alle 14.30 un mio vicino mi ha chiamato raccontandomi cosa stava succedendo. Sono tornato immediatamente anche perché avevo due cani chiusi nel cortile che, fortunatamente, sono stati tratti in salvo. Oggi sono riuscito a rintracciare anche il quarto gatto dei cinque che ho e a portare in salvo quello del vicino che era salito, come i miei, su un albero. L’acqua in casa ha raggiunto almeno il mezzo metro. Tutto allagato, con i danni che seguono".

Monia Savioli