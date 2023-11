Aziende fallite a Ravenna, parla Musca: "Pagai il crac Lehman Brothers"

Ravenna, 22 novembre 2023 – Ora fa "il pensionato" oltre a "qualche consulenza". Ma nella sua "lunga carriera imprenditoriale", ha svolto "diverse consulenze commerciali" di rango. Vedi con Fiat Auto nella Repubblica Ceca o con il Gruppo Ferruzzi in Argentina. Ciò che però più gli interessa precisare per il processo in corso, è che a suo avviso non esiste nessun gruppo Musca organizzato in maniera tale da fare fallire e svuotare le aziende; quelle fallite sotto le sue amministrazioni, hanno risentito degli effetti di una crisi molto più generale; e talune distrazioni di capitali sono sì avvenute: ma ad opera di persone che lo hanno preceduto.

Tre ore di interrogatorio ieri mattina davanti al collegio penale del tribunale. Musca, primo episodio. Perché per ascoltare tutte le ragioni dell’immobiliarista 73enne Giuseppe Musca, ci sarà bisogno di un’altra udienza, già fissata per inizio dicembre. In quella data, prenderà la parola anche il figlio Nicola, imprenditore 44enne e co-imputato assieme alla moglie del padre (la 55enne Susi Ghiselli), ad Antonio Costa (75enne di Bologna) e a Giuseppina Gallo (77enne di Roma) di associazione per delinquere finalizzata a reati fallimentari e auto-riciclaggio. Tre in particolare le società sul piatto della giustizia: Arca, Asa e Romauto.

Modi pacati, eloquio fluido a tratti ultra-tecnico, Musca è partito dal suo curriculum per convincere la corte che non possa certo trattarsi del ritratto di un criminale. "Sono anche stato vicesindaco di Ravenna" e, nonostante alcune condanne rimediate più di recente in primo grado, non ci sono a suo carico "sentenze definitive". Come dire che lui è formalmente incensurato. A riprova della sua condotta, ha sciorinato due progetti realizzati per la città: "Sono rientrato a Ravenna a inizio anni 2000 e nel 2003 ho acquistato la sede storica Ferruzzi e l’ho ristrutturata". Così come "ho realizzato il Grand Hotel Mattei nel 2009, all’epoca Holiday Inn".

Per quanto riguarda la sua attività, "dal 1981 sono stato amministratore di 47 società di cui le fallite state solo 6". A quest’ultima circostanza, ha associato crisi di più vasta portata: vedi il crac Lehman Brothers. "È assurda l’accusa di associazione per delinquere - ha scandito -. Avevo una situazione di solidità e assoluta trasparenza nel 2007: ero in grado di operare alla luce del sole". In quanto a quella che gli inquirenti hanno indicato quale cassaforte della famiglia Musca, la società anonima svizzera Italventure, ha puntualizzato che " non è anonima per nulla: è un società alla luce del sole senza nessun connotato opaco. È come una spa italiana".

Del figlio Nicola, ha detto di avergli "affidato l’operatività di alcuni alberghi e qualche procura". La moglie l’aveva "conosciuta nel 1999, era commercialista: ha sempre e solo assunto un ruolo di assistenza professionale. Non c’era nessuno attorno a me in grado di influenzare le mie decisioni: decidevo in assoluta autonomia". In quanto a Costa, "è stato un mio collaboratore: nei cda non potevo andare sempre io, avevo persone di mia fiducia". E la Gallo "non la vedo e non la sento dal 2013. Lei ha fatto ciò che era il suo lavoro: la commercialista".