Aziende partecipate nel mirino. La Corte di Conti trova 16 criticità

Si fa complessa la gestione delle società partecipate o controllate dal Comune di Ravenna. In tutto sono 19 e la Corte dei Conti (adunanza del 19 gennaio scorso), analizzando il periodo 2021-2022, ha deciso di guardarci dentro. E le criticità maggiori riguardano Acqua ingegneria e Sapir. La questione è stata sollevata ieri dal capogruppo di Lista per Ravenna che nel corso di una conferenza stampa ha analizzato il contenuto del provvedimento della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna del quale il Consiglio comunale dovrà prendere atto il prossimo 26 marzo ma che sarà venerdì all’esame della commissione Bilancio e partecipate. In totale la Corte dei Conti avrebbe riscontrato 16 criticità. In particolare, il riferimento è a quattro società partecipate dal Comune di Ravenna, che, "pur essendo possedute in maggioranza da enti pubblici, sono state finora sottratte al controllo pubblico. Libere in sostanza di comportarsi come società private, ad esempio nelle assunzioni del personale, negli incarichi professionali, negli appalti, nelle forniture", spiega Ancisi mentre la sezione regionale della Corte dei Conti ne ha stabilito invece la sottomissione al "controllo pubblico come da costante giurisprudenza della stessa Sezione, di recente confermata dal Consiglio di Stato". Si tratta di Sapir, Start Romagna, Amr e Angelo Pescarini. In particolare spicca il caso di Sapir che dovrà ridurre il proprio organo di amministrazione, composto da nove consiglieri laddove il Testo unico delle società partecipate dispone che, nelle società a controllo pubblico, esso "è costituito, di norma, da un amministratore unico" ed eccezionalmente "da tre o cinque membri". Inoltre, dovrà esserne ridotto anche il compenso totale, che nel 2022 è stato di 292.363 euro, laddove il Tusp pone il limite massimo di euro 240.000 annui lordi.

Start Romagna dovrà adeguare il proprio statuto alla norma del Tusp che impone "il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività, così come Azimut, nel caso assuma "nuove commesse" anche "da privati", deve concorrere sul mercato al pari di ogni altro operatore privato. Il caso più rilevante è però quello di Ravenna Holding riguardo alla sua partecipazione per il 21%, tramite Romagna Acque, nella società Acqua Ingegneria "e di cui – scrive Ancisi - dovrà dunque disfarsi. Il Tusp consente partecipazioni solo per le holding che assumono esclusivamente partecipazioni in enti o società pubbliche, mentre Ravenna Holding si aggiudica anche reti, impianti ed immobili". Su questo punto la Corte si rivolge alla sua Procura, affinché verifichi se ciò "abbia o meno comportato un danno all’erario comunale o se vi sia stato un effettivo depauperamento della partecipazione societaria". Potrebbero anche discenderne "conseguenze a catena, dato che – conclude Ancisi - il Comune di Ravenna ha affidato direttamente ad Acqua Ingegneria la redazione di molti progetti tipici della libera professione, in particolare per concorrere ai finanziamenti europei col PNRR".

Giorgio Costa