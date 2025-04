"Azioni di rilancio dei lidi. Marina, più trasporti"

"I Lidi ravennati al centro dell’impegno del Pri per una strategia di rilancio e valorizzazione turistica". Sul tema interviene Eugenio Fusignani, segretario regionale Pri. "Il progetto del Parco Marittimo, oggi in fase di avanzata qualificazione, è la dimostrazione concreta di come si possa lavorare per rendere l’offerta turistica più moderna, sostenibile e attrattiva". A Marina di Ravenna "occorre garantire servizi di trasporto ad alta frequenza e, parallelamente, favorire l’imprenditoria balneare e commerciale che voglia sviluppare sistemi di trasporto privato innovativi, anche a chiamata". I Lidi Nord e Sud sono "colonne portanti del sistema costiero". Quelli della zona Sud, in particolare, possono contare "su una classe imprenditoriale pronta e capace".