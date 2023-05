"Azzerare le tasse a famiglie e imprese". Lo chiedono Confcommercio Ascom Faenza e Lugo. "Da una prima ricognizione effettuata sulle imprese associate a Confcommercio Ascom Faenza e Lugo – spiega l’associazione – emerge un dato che mette in luce l’impatto che le esondazioni dei giorni scorsi hanno avuto su un’ampia porzione del territorio provinciale. Complessivamente le imprese associate che hanno riportato danni dal maltempo sono 25 per una stima danni che può essere quantificabile attorno agli 8 milioni. Più in dettaglio sono 12 le imprese associate a Confcommercio Ascom Lugo mentre sono 13 quelle associate a Confcommercio Ascom Faenza".

Alla luce di questa situazione, Confcommercio ritiene opportuno mettere subito in campo alcuni interventi per aiutare le imprese: "Innanzitutto è necessaria l’immediata sospensione e azzeramento per almeno un anno della Tari e dell’Imu su tutto il territorio interessato dalle esondazioni".

"Confcommercio – aggiunge l’associazione – ritiene anche ottima la notizia dellasospensione dei mutui per coloro che hanno subito grave disagio socio-economico a seguito delle avverse condizioni, così come proposto dall’ABI Associazione Bancaria Italiana su iniziativa del presidente Antonio Patuelli che ringraziamo per la sensibilità dimostrata".

L’associazione di categoria giudica positivamente lo stanziamento iniziale di 10 milioni da parte del Governo: "Occorre peròuna Legge Speciale che possa dare risposte rapide, risarcimenti, azzerare le tasse a famiglie e imprese coinvolte dall’alluvione e che riguardi in generale i versamenti contributivi e fiscali. Per quanto riguarda poi la manutenzione dei corsi d’acqua, è necessario un piano regionale".