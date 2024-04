’Azzurro in Tavola’ per gustare i piatti della tradizione marinara Oggi a Marina di Ravenna si tiene il primo appuntamento con "Azzurro in Tavola", dedicato al cibo della tradizione marinara. Stand gastronomici offriranno pesce azzurro alla griglia e seppia con piselli, mentre lungo il Viale delle Nazioni sarà allestito un mercatino di prodotti tipici locali. Inoltre, alla Galleria FaroArte continua la mostra Aquae, aperta dalle 16 alle 19.30. Un evento da non perdere ogni domenica di aprile e nei giorni festivi del 25 aprile e 1 maggio.