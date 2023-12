Babbo Natale? Arriva a casa

Prenotare Babbo Natale per consegnare i doni la sera del 24? Si può, a partire da oggi. A renderlo possibile – legando l’iniziativa a una più grande attesa in primavera a favore dei bambini - è il negozio di giocattoli ’Sogno del Bambino’ che alla sede storica di via Acquacalda ha affiancato, quest’anno, in tempo per Natale, il temporary shop sotto alle logge del Pavaglione. Da oggi e fino al 22 potrà essere prenotato – in numero limitato – il passaggio di Babbo Natale la sera del 24 per la consegna dei regali, acquistabili in entrambi i punti vendita. "Il 2023 è stato un anno difficile e questa iniziativa – spiegano dal negozio - è nata per dedicare un evento per tutti i bambini da realizzare la prossima primavera a Sant’ Agata sul Santerno, uno dei comuni più flagellati dall’alluvione. Per ogni consegna che Babbo Natale farà, a Lugo e nei comuni adiacenti, sarà richiesta un’offerta minima che potrà essere implementata in modo da raggiungere un importo più importante al quale sarà aggiunto un 10% sui regali acquistati". Per acquistare i regali e prenotare la consegna, e quindi regalare anche una emozione in più a figli e nipoti, basta recarsi in uno dei due negozi.

Monia Savioli