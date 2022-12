Babbo Natale è arrivato anche a Belricetto, accompagnato da elfi e dall’asinella Camilla

Tra le iniziative della vigilia di Natale in Bassa Romagna, particolarmente apprezzata è stata quella che si è svolta sabato sera, vigilia di Natale, a Belricetto. Nel piazzale dell’‘È lì Caffé’, in via Fiumazzo di fianco all’ufficio postale, Babbo Natale è arrivato con due elfi e la bellissima asinella ‘Camilla’. Inutile sottolineare la gioia e lo stupore dei bimbi presenti i quali, oltre a ricevere doni, non si sono lasciati sfuggire l’occasione di salire in groppa alla docile somarella per una foto ricordo. La serata è proseguita con una cena a base di paella. Tra gli organizzatori dell’iniziativa c’è il Enrico Aleotti, conosciuto da tutti in paese come ‘Cene’, contitolare col fratello Davide della Società agricola ‘Aleotti’ di via Pollarola a San Bernardino, in cui alleva per hobby cinque asini, tre dei quali di razza ‘Asinara’ (asino albino). ‘Cene’ e il fratello, dopo la scomparsa del padre Roberto avvenuta pochi anni fa, hanno preso in gestione l’allevamento ventennale, portando avanti così "una tradizione che vede i nostri somarelli essere ormai entrati a far parte della nostra famiglia".

Luigi Scardovi