Babini si racconta nel suo nuovo libro ’Oggi si vola!’

L’ex pilota di aerei faentino Flavio Babini presenta il suo nuovo libro domani alle ore 16.30 al salone estense della Rocca di Lugo. Racconti e avventure di un pilota militare. Ecco una breve descrizione del suo ultimo volume da parte dell’autore. "In Oggi si vola! racconto una trentina degli oltre duemila voli sul caccia bombardiere G 91Y– spiega Babini – . Al lettore sembrerà di volare con me. Alcuni voli si distinguono per l’entusiasmo e lo stupore che hanno provocato, altri per circostanze inaspettate, negative o positive, che hanno obbligato a prendere decisioni immediate, altri perché è stata messa in pericolo la vita. Nel libro descrivo come volavano i cacciabombardieri durante la Guerra Fredda, inoltre sono visibili filmati di volo (accessibili con un Qr Code) e, nella Sezione ’Per saperne di più’, vi è la descrizione dettagliata del bireattore G 91Y, il confronto con il monomotore G 91R, il mio giudizio sullo Yankee e molte curiosità tuttora sconosciute durante l’impiego del G 91Y a Cervia e Brindisi. Lo si trova su eBay e sul sito www.flaviobabini.com, in entrambi – conclude – chi lo ordina, riceverà la dedica personale dell’autore".

Gabriele Garavini