Baby gang a Piangipane. Vandalismi ad Halloween

La frazione di Piangipane sta vivendo un periodo di crescente allarme a causa di episodi di vandalismo e disturbo causati da gruppi di ragazzi, principalmente adolescenti e preadolescenti. A lanciare l’allarme sono, in prima persona, gli stessi operatori dei servizi pubblici e i residenti, che quotidianamente si trovano a fare i conti con situazioni di disagio sempre più difficili da gestire.

In particolare, una delle aree più coinvolte è quella che ospita gli uffici comunali e gli ambulatori medici, situati in piazza 22 Giugno 1944. Gli operatori segnalano che ogni pomeriggio, tra le 14.30 e le 18.30, i locali e gli spazi comuni vengono spesso invasi da gruppi di ragazzi, che si dedicano a atti di vandalismo, rumori molesti e in certi casi vere e proprie azioni di teppismo. Non sono rari, infatti, i casi di danneggiamenti alle strutture e le minacce verbali rivolte a chi lavora all’interno del plesso, tra cui medici e pazienti, alcuni dei quali anziani o con difficoltà. Gli operatori hanno riferito che le situazioni di tensione sono ormai all’ordine del giorno, e che molte volte, pur cercando di dialogare con i ragazzi, questi rispondono con insulti e atteggiamenti minacciosi.

Un operatore culturale del Comune ha raccontato di essere stato vittima di aggressioni verbali e che la porta del suo ufficio è stata presa a pugni dai ragazzi, che poi sono scappati prima che fosse possibile identificarli. La solitudine dei professionisti, che lavorano da soli nelle ore più critiche, è un altro fattore che alimenta il disagio: la sensazione di non essere protetti rende l’atmosfera particolarmente tesa e difficile da sopportare. Le segnalazioni raccolte parlano di una realtà che va avanti da mesi, con interventi sporadici delle forze dell’ordine che, purtroppo, non sembrano risolvere il problema. I controlli delle forze dell’ordine al momento appaiono insufficienti a frenare il dilagare di questi comportamenti. Gli stessi operatori hanno sottolineato che non si tratta di episodi isolati, ma di una vera e propria routine che si ripete ogni giorno, senza che ci sia un intervento deciso e strutturato.

La gravità della situazione è emersa anche l’altra sera, quando durante il servizio di controllo in occasione della notte di Halloween, la pattuglia della polizia locale di Ravenna ha riscontrato un episodio di vandalismo. Un vetro dell’ufficio postale di Piangipane è stato parzialmente distrutto, segno che il fenomeno del danneggiamento delle strutture pubbliche è purtroppo in aumento. Gli agenti hanno avviato gli accertamenti, tra cui la revisione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, per cercare di risalire agli autori.

