Baby gang a San Patrizio, s’indaga: "Più controlli per la comunità"

Proseguono a ritmo serrato le indagini delle forze dell’ordine, finalizzate a risalire ai componenti della baby gang, formata da quattro ragazzini probabilmente di origine nordafricana che nella serata di lunedì, nella frazione conselicese di San Patrizio, ha seminato il panico malmenando nei pressi di via Mameli un uomo che stava facendo jogging e danneggiando alcune auto parcheggiate. E nella tarda mattina di ieri il sindaco di Conselice Andrea Sangiorgi, attraverso il proprio profilo Facebook istituzionale, è intervenuto sull’accaduto.

"In merito al grave episodio avvenuto nella serata di lunedì a San Patrizio – ha scritto il primo cittadino –, sono in costante rapporto con le forze dell’ordine che hanno aperto le indagini sull’accaduto per ricostruire i fatti e trovare i responsabili. Nella serata di lunedì, venuto a sapere di cosa stava accadendo a San Patrizio, sono personalmente andato a verificare la situazione e a parlare con i cittadini presenti. Sul posto erano già presenti le pattuglie dei carabinieri e della Polizia locale".

E ancora: "Ho chiesto un presidio maggiore per la comunità di San Patrizio. Le forze dell’ordine sono al lavoro, confido e auspico che i responsabili siano consegnati il prima possibile alla giustizia".

Nel frattempo, nella piccola località a vocazione prevalentemente agricola situata a una manciata di chilometri da Conselice, anche ieri, come è facile immaginare, non si parlava praticamente d’altro. Oltre ovviamente ad auspicare che le forze dell’ordine possano quanto prima risalire, grazie in particolare a diverse testimonianze raccolte sia la sera stessa del raid che in seguito, all’identità dei responsabili, i residenti confidano nell’operato del personale dell’Arma affinché faccia ovviamente piena luce sulle cause dell’episodio.

"Abito qui da diversi anni – ha commentato un pensionato testimone dell’accaduto –, ma sinceramente non ricordo di aver mai assistito a una scena come quella di lunedì scorso. Mi è rimasta impressa la rabbia e la cattiveria di quei ragazzini. Subito ho pesato a una rissa o a una sorta di raid punitivo nei confronti di qualcuno del posto ma, stando a quanto si mormora in paese, non si tratterebbe di questo. Confido in ogni caso nell’operato delle forze dell’ordine".

Lu.Sca.