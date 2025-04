"Baby gang pronta per rapinare il negozio"

Le immagini riprese dalle telecamere scorrono nitide. Un gruppetto di circa 6, 7 ragazzi, dall’aspetto poco più che adolescente, prendono di mira il negozio Momomanga di via Foro Boario e attendono, in parte seduti ai lati della porta di ingresso verso Piazza XIII Giugno che i clienti escano per poi entrare. Uno di loro brandisce una pistola, risultata poi essere, dai controlli effettuati dalle forze dell’ordine, un’arma giocattolo, con la quale inganna l’attesa puntandola in direzione dei passanti. Ad alcuni addirittura contro la testa a distanza ravvicinata. È successo a Lugo, verso le 17 di mercoledì scorso. Il gruppetto resta li a piantonare il negozio, fino a quando, uno di loro si affaccia alla porta ma, notando la presenza di ancora troppi clienti, esce e comunica al compagno "armato" che era a fianco di lasciar perdere. "C’è troppa gente – dice –. Poche parole, quasi sussurrate ma a un volume sufficiente per essere captate dai proprietari che fino ad allora avevano notato i movimenti ma erano ignari delle intenzioni. Così i due richiudono la porta, e se vanno, portandosi via il gruppo. L’arma, infilata nei pantaloni, dietro la schiena. Una immagine quasi da film. Pochi metri e poi saranno bloccati dai carabinieri, intervenuti immediatamente.

"Solo dopo aver visionato le telecamere abbiamo capito cosa stava per succedere – spiega Claudio Lolli titolare dell’attività insieme alla moglie Celeste Naldoni –. Non è che avere una pistola finta renda meno grave l’atto. È l’intenzione che preoccupa. A nostro parere questo episodio si colloca all’interno di un quadro che denota una mancanza di sicurezza urbana sensibilmente peggiorata. Lavorando con il pubblico e avendo un buon passaggio di persone abbiamo una buona percezione di quanto sta succedendo. Nelle ultime settimane l’attenzione è stata concentrata sull’episodio di pestaggio avvenuto al polo tecnico – continua Lolli –. Anche l’episodio che ha coinvolto la nostra attività ha a che vedere con ragazzi presumibilmente minorenni. Nel nostro caso, si può parlare di vero comportamento criminale. La risposta a queste situazioni a nostro parere non può essere legata soltanto alla comprensione del disagio o lasciata alla competenze delle politiche sociali o di compagne di sensibilizzazione. Siamo di fronte ad una situazione a cui occorre rispondere concretamente. Per questo vorremmo ringraziare i Carabinieri per il loro arrivo tempestivo. È evidente un senso complessivo di impunità che porta Ad alzare sempre di più l’asticella".

