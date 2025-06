Baby sbandieratori da tutta Italia. Nel weekend Giochi giovanili a Lugo

Tutto è pronto a Lugo per accogliere i giovanissimi atleti che prenderanno parte alla competizione nazionale under 15 dei Giochi giovanili della bandiera organizzati dalla Contesa Estense su incarico della Federazione Italiana Sbandieratori. Saranno migliaia le persone che animeranno e affolleranno il centro storico da venerdì a domenica. Oltre alla 26esima edizione dei Giochi Giovanili della Bandiera si terrà la seconda edizione della Para Tenzone, competizione riservata alle diverse abilità, in questo caso senza distinzione per fasce di età. Saranno ben 40 i gruppi in gara, con alcune delle città dove le rievocazioni storiche sono più importanti e radicate, come Asti, Ferrara o Ascoli Piceno, rappresentate da compagini di più borghi o contrade. Una forte presenza anche dalla Toscana, ma anche tanti sbandieratori da Lombardia, Puglia, Veneto, Piemonte, Abruzzo, Lazio, Liguria, Marche, oltre che dall’Emilia Romagna. I colori di casa saranno difesi dai rioni lughesi di Brozzi, Stuoie e da un gruppo di Contesa Estense - Ghetto. Per quanto riguarda i dintorni, da segnalare la presenza degli sbandieratori del Palio del Niballo di Faenza.

Il programma prevede per venerdì alle 20.30 la cerimonia di apertura nella piazza del Pavaglione, con la sfilata e la presentazione dei gruppi partecipanti. A ogni ragazzo l’Amministrazione di Lugo regalerà una borsa di benvenuto. Il giorno successivo via alle competizioni, suddivise su due campi di gara, uno in piazza Mazzini al Pavaglione, l’altro in piazza dei Martiri, tra Rocca Estense, monumento a Baracca e Pavaglione. Tre le categorie previste: Esordienti, dai 7 ai 9 anni; Giovanissimi, dai 10 ai 12 anni; Under 15, dai 13 ai 15 anni. Le gare delle varie categorie prenderanno il via alle 8 per terminare alle 19 circa, con una pausa pranzo che verrà gestita da uno stand gastronomico organizzato dalla Contesa Estense nel Pavaglione. Domenica, sempre dalle 8, si terranno ancora le gare e, infine, la prova della Para Tenzone che chiuderà i giochi, a seguire, circa alle 12.30 ci saranno le premiazioni. "Per meglio accogliere i 1.100 atleti – ricordano la sindaca Elena Zannoni e l’assessore alla Cultura, Gianmarco Rossato – abbiamo predisposto aperture straordinarie e ingressi gratuiti ai siti cittadini". Non sono previste chiusure straordinarie delle strade. Piazza Garibaldi e largo del Tricolore saranno riservati alla sosta dei bus dei gruppi da tutta Italia.

Matteo Bondi