Baby vandali distruggono il muro della scuola

Un muro completamente sventrato, con la parte in cartongesso, che divideva la muratura esterna dal corridoio interno, probabilmente presa a calci fino a essere sfondata, con i brandelli rimanenti tirati via. Siamo all’interno del polo tecnico professionale di Lugo, l’istituto d’istruzione superiore che accorpa in sé i percorsi di studio che erano Itis, ragioneria e socio sanitario. L’atto di vandalismo è di questi giorni, già la scorsa settimana un ‘buco’ era stato fatto e poi riparato alla meglio da un assistente scolastico, ma questo non è bastato a un gruppo di studenti che non hanno trovato niente di meglio da fare che distruggere più parti del corridoio. Non si tratta di un atto isolato, ma solo l’ultimo di una serie di distruzioni, atti vandalici, manomissioni, procurati allarmi che stanno tempestando l’istituto da inizio anno scolastico.

La moltitudine di ragazzi che va e viene tra le classi e i laboratori è enorme, nascondendo di fatto i vandali colpevoli di tali atti. All’interno delle classi non vi è collaborazione da parte dei ragazzi per smascherare gli autori, non si sa se per omertà e poca fiducia negli adulti o per paura di eventuali conseguenze. Restano le porte prese a pugni, i muri sventrati, gli allarmi antincendio fatti partire senza motivo, le scritte in ogni dove. L’esasperazione degli insegnanti e degli studenti volenterosi è evidente, ostaggi di una scuola ridotta a brandelli da ragazzi che non trovano niente di meglio da fare per sfogare la loro frustrazione.

In particolare, il muro in questione è quello di un corridoio di passaggio tra le aule e i laboratori, uno di quelli percorsi ogni giorno centinaia di volte per spostarsi da una lezione all’altra. Ma le testimonianze raccolte parlano di atti vandalici ripetuti nel tempo e riguardanti quasi ogni luogo della scuola, come se quella non fosse la loro ‘casa’ per quasi metà della giornata. I baby vandali impendiscono però così anche agli altri di poter vivere in un luogo ordinato e pulito, più consono alla vita scolastica e all’apprendimento.

Matteo Bondi