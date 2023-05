Baca, il Perù nella voce

La cantante peruviana Susana Baca è una protagonista assoluta della musica sudamericana eppure di rarissimo ascolto in Italia: il festival Ravenna Jazz pone rimedio invitandola a esibirsi all’interno della sua cinquantesima edizione. La si potrà sentire dal vivo questa sera al Teatro Socjale di Piangipane (in via Piangipane 153; inizio e 21.30) assieme a Renzo Vignati alla chitarra elettrica, Jonathan Mendoza alla chitarra acustica, Oscar Huaranga al contrabbasso, Miguel Diaz ARC alle percussioni, Jorge Campos ai cori e Alex Quijandria a cori e percussioni. Nata nel 1944 a Chorillos (villaggio nei dintorni di Lima, Perù), Susana Baca cresce in una famiglia dalla spiccata propensione artistica. Inizia però a dedicarsi alla musica solo dopo gli studi universitari, formando un gruppo dalle connotazioni sperimentali nell’abbinamento di poesia e musica.

Presto la tradizione afro-peruviana diventa il fulcro della sua attività musicale. Sulla scena peruviana il suo nome inizia a emergere dai primi anni Settanta, ma la notorietà internazionale arriva solamente nel 1995, quando la sua canzone “Maria Lando” viene inserita nella compilation The Soul of Black Peru prodotta da David Byrne. È la scintilla che dà il via ai suoi tour internazionali e alla sua produzione discografica, con la quale si è aggiudicata ben tre Latin Grammy: uno per il miglior disco dell’anno (Latinoamérica, 2011) e due per il miglior disco folk (con Lamento Negro del 2002 e il recente A Capella del 2020). Baca è così diventata l’indiscussa ambasciatrice nel mondo della musica afro-peruviana. La sua è una delle voci più carismatiche della cultura sudamericana, cercando un equilibrio tra la matrice latina e il suono africano. La statura culturale di Susana Baca nel panorama sudamericano è tale che nel 2011 è stata eletta presidentessa della Cultura dell’Organizzazione degli Stati Americani, con mandato biennale. Nello stesso anno è stata Ministro della Cultura del Perù (prima donna di colore a ricoprire tale carica). Ravenna Jazz è organizzato da Jazz Network in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura e alle Politiche giovanili del Comune di Ravenna. in convenzione con l’Assessorato alla Cultura della Regione, con il sostegno del Ministero della Cultura e di Siae. Il festival vanta il patrocinio di Anci Emilia-Romagna. Biglietti: intero euro 15; ridotto 13. Info: 0544-405666, dalle 9 alle 13.