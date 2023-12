Baccara, oggi tutti in pista

Proseguono le celebrazioni del Baccara, mitica discoteca tra Lugo e Cotignola. Per ricordarne la storia è stato infatti girato un docu-film dal titolo “Baccara – La Festa continua”, che sarà proiettato oggi alla Rocca di Lugo alle 18.30 e alle 21. Sempre in Rocca, la Torre del Soccorso ospiterà dalle 17.30 una mostra fotografica dedicata. Il doc è un lungo racconto di quanto accaduto in 50 anni di Baccara, partendo da chi lo ha vissuto quotidianamente come i direttori e i barman che si sono succeduti nel tempo, ma anche fotografi, factotum e gogo girls, fino ai tanti frequentatori, tra aneddoti, testimonianze e immagini di repertorio, oltre che fotografie d’autore, per una composizione artistica e culturale che racconta l’evoluzione di usi e costumi di un intero territorio. Il Baccara è stato per decenni un punto di riferimento per il mondo dello spettacolo, lo svago notturno e il divertimento.

Concerti storici e serate dedicate al ballo il venerdì e il sabato, ma anche il martedì e il giovedì, fino alla domenica pomeriggio per i più giovani. Il locale ha aperto i battenti quando ancora si suonavano i lenti e ha saputo seguire le evoluzioni di moda e gusto. Dall’austerity degli anni ’70 fino ad oggi, punto di riferimento per almeno quattro diverse generazioni. Oggi, alle 22.30, la festa proseguirà proprio sulla pista da ballo del Baccara con una serata a ingresso gratuito nella quale alla consolle si esibiranno i dj che hanno fatto la storia del locale.