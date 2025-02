Bacchilega e Defaïence incantano Sanremo

Le sue creazioni hanno brillato sotto i riflettori del palco più famoso d’Italia: ma le luci della ribalta sono una piacevole abitudine per il giovane stilista faentino Nicola Bacchilega, talento del settore della moda e della gioielleria e fondatore del brand Defaïence, ormai apprezzato a livello globale. Reduce dall’appuntamento annuale dei Grammy Awards di Los Angeles, dove ha firmato tre abiti per il red carpet (indossati dalla cantante Coco Jones e dalle influencer Remi Cruz e Drew Afualo), Bacchilega ha messo a segno due ‘colpi’ importanti alla kermesse sanremese. Erano suoi, infatti, i look scelti dalla cantante Clara – in gara con ‘Febbre’ – per sfilare sul ‘green carpet’, alla vigilia della prima serata, e dalla cantante Alessandra Amoroso, che ha duettato con Serena Brancale nell’interpretazione della cover ‘If I ain’t got you’ di Alicia Keys, venerdì sera. La cantante salentina veste già da tempo il brand di Bacchilega, come la sua collega Arisa e altre star della musica internazionale, fra cui la statunitense Demi Lovato.

"L’ispirazione – ha spiegato lo stesso stilista – è arrivata da una delle ultime collezioni del brand, che contiene un omaggio al mondo della musica soul. L’abito, realizzato in crêpe nero drappeggiato, avvolge il corpo con un cappuccio scultoreo, esaltando l’eleganza e il carisma della cantante. Per completare il look, Alessandra ha indossato alcuni gioielli che rappresentano un’icona di Defaïence: sono creazioni in argento dalle forme scultoree, ispirate alla lavorazione artistica della ceramica faentina (la cifra stilistica del designer, come si evince dal nome del brand, che combina le parole ‘faïence’, le famose maioliche del territorio, e “defiance”, dall’inglese ‘sfida, rivoluzione, tentativo di andare controcorrente’, ndr). Tra i gioielli scelti da Alessandra c’è, in particolare, un anello impreziosito da punti luce di diamanti, che aggiunge un tocco di sofisticata luminosità".

Bacchilega ha aggiunto che lavorare con la cantante resa celebre da ‘Amici’ è come "riuscire a scolpire una dea contemporanea: potente, sensuale e libera. Essere sul palco di Sanremo per la prima volta e vestire un’artista che stimo profondamente è stata un’esperienza meravigliosa. Dare voce ai miei abiti attraverso l’immagine di Alessandra è stato un onore: quando ho ricevuto la sua chiamata per creare il look della serata cover di Sanremo ho provato un’emozione indimenticabile. Lavorare al suo fianco è sempre un piacere, perché ha le idee chiare fin dall’inizio, rendendo naturale la creazione di un look su misura. Abbiamo affinato ogni dettaglio con cura, perfezionando il design passo dopo passo. L’ho seguita fino al momento in cui è salita sul palco dell’Ariston".

Grazie anche all’abito bianco creato per lei da Nicola Bacchilega, la giovane cantante Clara Soccini almeno un riconoscimento lo ha portato a casa: la stampa specializzata e gli esperti di moda l’hanno inclusa – com’era già successo all’edizione 2024 – fra le partecipanti meglio vestite al festival. Motivo conduttore dei look scelti quest’anno è stato il colore chiaro (a dispetto della ‘Febbre’ di cui cantava nel brano, finito in fondo alla classifica): in particolare, per sfilare sul green carpet, Clara ha scelto un ‘coat dress’ (letteralmente, ‘abito cappotto’) candido, con design bustier di Defaïence. Una scelta che ha lasciato a bocca aperta anche il più agguerrito dei critici.

Maddalena De Franchis