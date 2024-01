Bach, Handel e Monteverdi

La rassegna ‘Musica e spirito’ prenderà il via alle 18.30 di oggi alla basilica di San Francesco di Ravenna. Protagonisti saranno solisti, coro e orchestra della Cappella Musicale di San Francesco che inaugureranno l’anno con le note del ’Beatus vir’ di Claudio Monteverdi cui seguiranno alcune arie dall’oratorio ’Belshazzar HWV 61’ di Georg Friedrich Handel la cui vicenda, narrata nella Bibbia, descrive come anche un re quando pecca di ὕβρις deve temere la punizione divina.

Come atto catartico saranno eseguiti brani dalla cantata ’Es ist das Heil uns kommen her BWV 9’ e dalla cantata ’Himmelskönig, sei willkommen’ di Johann Sebastian Bach cui si aggiungerà un particolarissimo ’Concerto per flauto, oboe d’amore, viola, archi e basso continuo TWV 563:E1’ composto da Georg Philipp Telemann.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti; non è prevista prenotazione.