Glorie di Bagnacavallo: Aldo Casadio festeggia 100 anni

Glorie di Bagnacavallo (Ravenna), 26 ottobre 2023 – Anche nei nove Comuni della Bassa Romagna sono tante le persone che hanno raggiunto e in diversi casi superato il secolo di vita. Un’ulteriore testimonianza che fa di questo territorio uno dei più longevi della provincia di Ravenna arriva da Glorie di Bagnacavallo, dove martedì Aldo Casadio ha festeggiato assieme ai famigliari il centesimo compleanno.

Per l’occasione ha ricevuto la visita dell’assessore Francesco Ravagli, che l’ha omaggiato con un mazzo di fiori e una pergamena con gli auguri dell’amministrazione comunale. Era presente anche don Marco Farolfi, parroco di Villanova e Glorie.

Nato il 24 ottobre 1923 nel comune di Ravenna, dove ha lavorato per pochi anni in campagna, Aldo Casadio si è sposato nel 1949 con Marta Matteucci. Dieci anni dopo si è trasferito con la famiglia a Glorie, dove tuttora vive assieme alla figlia Giovanna. Ha un altro figlio, Alberto, due nipoti e un pronipote. Il neo centenario ha lavorato come muratore e come dipendente di un’impresa di costruzioni; poi in proprio fino a 98 anni, continuando fino a quell’età a guidare addirittura l’auto.

Appassionato di storia, si tiene costantemente informato e ama la lettura. In ottime condizioni di salute e molto lucido, Aldo è un signore tranquillo e riservato. Per il suo carattere e la sua generosità i familiari lo definiscono una persona speciale .