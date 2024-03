Bagnacavallo, apre oggi la mostra di Luciano Cazzanti

Apre oggi, alle 14, la mostra dal titolo ’Un’idea per amare la casa e per vivere col colore’ dell’artista bagnacavallese, classe 1936, Luciano Cazzanti.

L’esposizione è allestita presso la sede della Pro Loco di Bagnacavallo, in via Giuseppe Mazzini 55. Al taglio del nastro sarà presente l’autore che presenterà al pubblico una selezione del nuovo ciclo di quadri, sempre pensati con un occhio di riguardo verso l’armonia dei colori che, in base al canone artistico di Cazzanti, deve regnare non solo sulla tela ma anche all’interno delle abitazioni.

Le opere dell’artista autodidatta con un passato da imbianchino alle spalle, sono state esposte per la prima volta nell’ottobre del 2022. Dopo quella prima esperienza, l’arte di Cazzanti si è ulteriormente evoluta, dando spazio alle nuove suggestioni che saranno presentate domani. Le opere resteranno a disposizione del pubblico per una settimana ad ingresso gratuito.

m.s.