Bagnacavallo, campagna per decoro e cura. Domenica passeggiata

È stata presentata a Bagnacavallo, la nuova campagna di comunicazione e sensibilizzazione “Pensa, raccogli, cura”, promossa dal Comune con il Gruppo Hera e il tessuto associativo e commerciale per diffondere buone prassi per il decoro e la cura in particolare del centro urbano. A introdurla è stata l’assessora all’Ambiente Caterina Corzani, che ha spiegato come la campagna si ponga in primo luogo l’obiettivo di portare l’attenzione sulla necessità di contrastare i fenomeni di abbandono di rifiuti, mozziconi di sigarette e deiezioni canine. Il primo appuntamento è in programma domenica a partire dalle 9.30. È una passeggiata dedicata a cani e padroni con ritrovo presso l’area sgambamento di via Senio e partenza alle 10 per un percorso nel centro storico per concludersi in piazza della Libertà. Ai partecipanti sarà fatto omaggio di un dispenser di sacchetti per le deiezioni canine e di una borraccia. Info: 0545 280864.