Bagnacavallo celebra la Festa della Musica. Spettacoli e concerti

Oggi il centro storico di Bagnacavallo ospiterà una nuova edizione della Festa della Musica, che quest’anno si svolge a livello nazionale all’insegna del tema ’La musica, un mondo di mestieri’, per valorizzare le professionalità che animano il panorama musicale, tra passione, tecnica e creatività.

Tante iniziative dal mattino con lo spettacolo in biblioteca (adatto dai 3 anni in su). In serata, dalle 20, il centro cittadino sarà animato da performance dal vivo con band e musicisti che si alterneranno in vari punti della città, proponendo stili e generi diversi.

In piazza della Libertà, dalle 19, sarà attiva un’area gastronomica a cura della Pro Loco. Spettacoli fra piazza della Libertà, del Carmine, cortile Minguzzi, Piazza Nuova, chiesa di San Giovanni e cartoleria Lo Scarabocchio.