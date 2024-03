Bagnacavallo, da Bologna 4mila euro di aiuti

Una delegazione dell’Unione Campanari Bolognesi e della Pro loco di Loiano è stata ricevuta in municipio a Bagnacavallo dalla sindaca Eleonora Proni e dall’assessore Francesco Ravagli. La visita è stata l’occasione per consegnare all’Amministrazione i fondi raccolti dalle associazioni per gli alluvionati. Si tratta di 4mila euro, raccolti durante un concerto di campane del 2 giugno scorso. L’evento ha coinvolto diciotto campanili nell’alta valle del Savena, che hanno suonato all’unisono. I volontari che hanno reso possibile la realizzazione della giornata (l’Unione Campanari, la Pro loco di Loiano, l’Istituto Ramazzini, Viva il Verde e i gruppi di Bibulano e Scascoli) hanno deciso di devolvere parte del ricavato agli alluvionati di Bagnacavallo.