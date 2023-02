Bagnacavallo, domenica 5 marzo in piazza della Libertà la festa di Carnevale

Si è conclusa con l’ennesimo tutto esaurito nella sala di Palazzo Vecchio la XXIII edizione di Spirito e Materia, rassegna di “musica e parole, per arricchire e rinfrancare lo spirito e per conoscere qualcosa in più anche sulla materia” promossa dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo.

Nei tre incontri, che si sono tenuti il 15 e il 29 gennaio e il 12 febbraio, si sono affrontati diversi argomenti, dalla necropoli “Mansuania” di Bagnacavallo con Carlo Polgrossi alle erbe commestibili e relativi benefici sull’alimentazione con Fabio Benzoni alla fisiognomica con Valda Miani. C’è poi stato spazio in ogni incontro per musica e canzoni.

La Pro Loco di Bagnacavallo, nell’esprimere "soddisfazione per la grande affluenza e partecipazione di pubblico che ha caratterizzato ogni appuntamento domenicale di Spirito e Materia", invita tutti i cittadini "giovani e "diversamente giovani" alla festa di carnevale che quest’anno si terrà domenica 5 marzo in piazza della Libertà e che avrà per titolo “Alla corte di Re Carnevallo”.