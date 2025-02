Bagnacavallo. Febbraio ricco di film a Palazzo Vecchio

Prosegue la programmazione di Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo. Questa sera, martedì e domani, mercoledì, per la rassegna ’La Grande Arte al Cinema’ in collaborazione con Nexo Digital, sarà proposto il documentario ’Pellizza pittore da Volpedo’ di Francesco Fei. Viaggio nell’arte, tra Simbolismo e Divisionismo, il film svela l’uomo e l’artista dietro ’Il Quarto Stato’. La narrazione di Fabrizio Bentivoglio utilizza testi tratti dalle carte del pittore, messe a disposizione dai Musei di Pellizza. Nel fine settimana dal 7 al 9 e martedì 11 febbraio sarà la volta di ’Vermiglio’ di Maura Delpero e, mercoledì 12, della versione originale sottotitolata in italiano del capolavoro ’Elephant Man’ di David Lynch per la rassegna ’Lynch Empire’, in collaborazione con la Cineteca di Bologna.

Nel weekend 14-16 febbraio arriverà ’We Live in time - Tutto il tempo che abbiamo’ di John Crowley, che martedì 18 potrà essere apprezzato anche nella versione originale sottotitolata. Un’altra versione originale sottotitolata, questa volta di ’Mulholland Drive’ di David Lynch, sarà la pellicola di martedì 19. Il fine settimana dal 21 al 23 vede in calendario ’L’orchestra stonata’ di Emmanuel Courcol, che verrà proposto inoltre domenica 23 alle 10. Il 26 è in programma un’altra versione originale, in questo caso di ’Lost Highway’ di David Lynch e concluderà il mese, venerdì 28 febbraio e a seguire sabato 1 e domenica 2 marzo, ’Il mio giardino persiano’ di Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha. Le proiezioni sono in programma alle 21 e la domenica anche alle 16.