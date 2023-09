Bagnacavallo: festa di condivisione. Questa sera la Cena dei Popoli

Una festa all’insegna dell’incontro e della condivisione quella in programma oggi a partire dalle 18 in piazza della Libertà a Bagnacavallo, promossa dal Comune con le associazioni del territorio. L’iniziativa, dal titolo ’La Repubblica siamo noi – Cittadine e cittadini in festa con la Costituzione’, prenderà il via con un momento istituzionale dedicato a tutte le persone residenti a Bagnacavallo che in questi ultimi anni hanno acquisito la cittadinanza italiana. Interverranno, accanto alla sindaca Eleonora Proni, il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa e la parlamentare Ouidad Bakkali, tra i fondatori del gruppo interparlamentare per la riforma della cittadinanza. Ai nuovi cittadini verrà consegnato un attestato come segno di benvenuto.

La festa proseguirà con la diciannovesima edizione della Cena dei Popoli. Dalle 19.30 sarà possibile gustare cibi preparati dalle comunità presenti a Bagnacavallo, anche con proposte vegetariane e gluten free. Oltre a quelli romagnoli ci saranno piatti da Afghanistan, Camerun, Marocco, Nigeria, Pakistan, Senegal, Tunisia, Romania e dolci da Mozambico, Polonia e Albania.

Saranno inoltre consegnate le certificazioni di frequenza alle allieve e agli allievi dei corsi di lingua italiana e cultura civica. Alle 20.30 la serata sarà animata dalla Kola Beat Band, che proporrà brani tratti dal loro disco e cover dei più importanti rappresentanti della storia della musica afrobeat come Salif Keita, Manu Dibango e Tony Allen, ponti fra la tradizione e la modernità, fra l’Africa e il mondo, fra la musica e la danza.

La Cena dei popoli è organizzata da Jam Salam e dalle associazioni della Rete Restiamo Umani. Per informazioni:

www.comune.bagnacavallo.ra.it.