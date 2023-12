Bagnacavallo, festa per i cento anni di Renato Melandri

Renato Melandri ha festeggiato a Bagnacavallo il suo centesimo compleanno con i familiari. Per l’occasione ha ricevuto la visita dell’assessore Francesco Ravagli, che l’ha omaggiato con fiori e una pergamena con gli auguri dell’Amministrazione comunale. Nato il 14 dicembre 1923 a Bagnacavallo, Melandri ha sempre fatto l’agricoltore. Durante la seconda guerra mondiale è stato prigioniero per due anni in un campo di lavoro in Germania. Si è sposato nel 1955 con Angela Pattuelli; ha due figli, Ivano e Roberto, e un nipote, Simone. Fino a 97 anni ha avuto la patente e guidato l’auto ed è sempre stato legato alla vita dei campi. Nelle belle giornate ama ancora girare per le strade di campagna con il suo scooterino elettrico e vive tuttora da solo a Bagnacavallo.