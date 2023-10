Bagnacavallo, il clavicembalo di Valeria Montanari al Goldoni

La rassegna ’Libera la musica’ di Accademia Bizantina torna al teatro Goldoni di Bagnacavallo, stasera alle 21 con il concerto ’Le belles suites’. La clavicembalista Valeria Montanari eseguirà musiche di Georg Friedrich Händel, Antoine Forqueray, Johann Jacob Froberger.

Clavicembalista, organista, pianista e fortepianista, sia come solista che come continuista, la Montanari ha vinto diversi premi in concorsi internazionali e ha partecipato a molti concerti e festival, con numerose formazioni cameristiche, orchestrali e direttori specializzati nella prassi esecutiva antica. Collabora in qualità di continuista con la prestigiosa Accademia Bizantina, diretta da Ottavio Dantone, per la quale è anche docente di pianoforte e clavicembalo di Accademia Bizantina Camp, corso estivo di musica e teatro per ragazzi. Ha fondato insieme ad altri musicisti di Accademia Bizantina l’ensemble “Il Tetraone”.

Alle 20, presso il Ridotto del Goldoni, il musicologo Bernardo Ticci introdurrà il concerto con informazioni e curiosità sui compositori e le musiche in programma.

I biglietti (da 6 a 16.50 euro) si possono acquistare online su Vivaticket oppure prenotare telefonicamente chiamando la biglietteria al numero 0546-21306, dalle 11 alle 13.