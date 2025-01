Bagnacavallo, interrogazione FdI: "Alcune strade impraticabili"

Fratelli d’Italia e ’Lista Principale sindaco’ tornano a pungolare l’amministrazione di Bagnacavallo. Sono due le interrogazioni presentate di recente unite dal filo comune degli interventi del dopo alluvione. In particolare si chiede, prima di procedere a nuovi investimenti, di considerare lo stato in cui versano attualmente alcune delle vie cittadine. "Abbiamo strade in condizioni vergognose dalla via Pieve alle vie di campagna che già sono ciclabili se vogliamo ma ormai impraticabili – spiegano –. Che senso ha costruire piste e strade nuove quando le esistenti vengono abbandonate? Pensiamo che si debba fare un passo indietro per farne 2 in avanti , bisogna tornare ai bisogni primari dei cittadini e della comunità". Tornando al dopo alluvione, entrambe le forze chiedono inoltre più sicurezza idrogeologica, una gestione del territorio relativa all’adozione dei piani speciali aderente ai bisogni dei cittadini ed una rendicontazione puntuale delle donazioni ricevute.

m.s.