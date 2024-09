Bagnacavallo, la festa di San Michele dedicata al ’paesaggio umano’

È dedicata al ’paesaggio umano’ la nuova edizione della Festa di San Michele, in programma a Bagnacavallo dal 26 al 29 settembre prossimi. Quello che si aprirà sarà il terzo atto della trilogia che ha avuto come protagonisti, nei due anni precedenti, altri paesaggi: quelli naturali e quelli urbani. Il programma prevede oltre 70 eventi e almeno 30 punti gastronomici in grado di attirare una media di 10mila presenze.

L’avvio della festa sarà anticipato dall’inaugurazione delle tre mostre principali promosse dal Museo Civico delle Cappuccine. La prima ad aprire sarà la personale di Ettore Frani dal titolo ’Verso la gioia’, sabato 14 settembre alle 18 all’ex convento di San Francesco. In mostra saranno 80 lavori su carta, oltre 40 dipinti e, per la prima volta, 5 installazioni pittoriche dell’autore La settimana successiva – sabato 21 settembre alle 17 – sarà il turno del percorso dedicato al mondo della grafica d’arte. Al Museo delle Cappuccine, che aprirà per l’occasione dopo mesi di chiusura dovuti ai lavori di ristrutturazione, inaugurerà ’La rivoluzione del segno. La grafica delle avanguardie da Manet e Picasso’, mostra dedicata al processo di nascita delle avanguardie. Il giorno dopo, domenica 28 settembre alle 18, inaugurerà ’Carnation&lily’, personale di Chiara Lecca allestita all’interno della Chiesa del Suffragio con un’estensione nell’Antica Galleria. Un quarto evento occuperà l’atrio della biblioteca comunale che dal 26 settembre al 2 novembre offrirà uno spaccato dell’opera monumentale di Giulio Ferrario dal titolo ’Il costume antico e moderno di tutti i popoli’, opera composta da 35 volumi e oltre 1.300 tavole incise all’acqua tinta. Oggetto della mostra saranno proprio alcune di quelle tavole, selezionate in base a quattro gruppi tematici: donne, abiti, riti e tradizioni.

La festa di San Michele vera e propria aprirà il 26 settembre alle 18.30 al Giardino dei semplici con l’omaggio ad Aldo Pirazzoli detto Pavlena, l’antico proprietario di quello che oggi è il podere Pantaleone, che festeggia i 35 anni dalla fondazione. Altro anniversario è il trentennale del gemellaggio con la cittadina tedesca Neresheim, festeggiata il 28 settembre alle 11 a Palazzo Vecchio con l’inaugurazione dell’area verde ’Il giardino dei gemellaggi’ in via Cristofori. Il programma degli eventi prosegue con gli incontri organizzati dalla Bottega dello Sguardo, gli appuntamenti musicali nel palco centrale (giovedì 26 Jabel Kanuteh e Marco Zanotti, venerdì 27 Filippo Graziani e la sua band con un omaggio al padre Ivan, sabato 28 la Rulli Frulli Band e domenica 29 l’orchestra Doremi con i grandi successi di Sanremo), nelle chiese e in piazza Nuova. Le visite guidate avranno come protagonisti i personaggi bagnacavallesi del passato, mentre per quanto riguarda i mercatini all’ex convento di San Francesco tornerà il Garage Sale (28 e 29 settembre) e ci saranno poi il mercato tradizionale della festa in via Mazzini, il mercato dei prodotti tipici in via Ramenghi, un mercatino dei creativi in via Matteotti e tanti market solidali in tutto il centro. Non mancheranno appuntamenti speciali per i più piccoli.

Programma completo della festa sui canali sociali Facebook e Instagram @festasanmichele. Info: 0545 280864-890.

