Bagnacavallo, la ristrutturazione della caserma

"Siamo soddisfatti di poter annunciare alla nostra comunità la sottoscrizione dell’accordo e il percorso che porterà alla ristrutturazione della caserma di Bagnacavallo. Siamo grati agli uomini delle stazioni di Bagnacavallo e di quella di Traversara (stazione, quest’ultima, che da fine ottobre 2019 sta temporaneamente ospitando i militari di Bagnacavallo) , il cui contributo non è mai venuto meno, anche in un tempo che sappiamo essere stato complesso. La presenza della caserma nel capoluogo è un elemento fondamentale per continuare ad alimentare il rapporto di fiducia con la cittadinanza e per proseguire assieme il lavoro di prevenzione. È stato possibile superare le difficoltà emerse lungo il percorso grazie alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, con la regia fondamentale della Prefettura e il confronto costante con l’Arma". Così il sindaco di Bagnacavallo Eleonora Proni, in occasione della presentazione, avvenuta ieri mattina presso la Sala della Giunta comunale, dell’accordo bilaterale fra la locale amministrazione comunale e la proprietà della caserma dei Carabinieri di Bagnacavallo, finalizzato alla ristrutturazione dell’immobile situato a civico 10 di Fratelli Bedeschi. Accordo, coordinato dalla Prefettura di Ravenna, che porterà alla progettazione e realizzazione dei lavori necessari per il mantenimento della funzionalità dell’edificio e la sua riapertura.

La presentazione ha visto l’intervento, oltre a quello del primo cittadino, del prefetto Castrese De Rosa, del comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Andrea Lachi, del capitano Cosimo Friolo, comandante della compagnia dei Carabinieri di Lugo, del luogotenente Giuseppe Lettini, comandante della stazione dei Carabinieri di Bagnacavallo e di Paolo Contarini per la proprietà dell’immobile. In seguito alla sottoscrizione dell’accordo, avvenuta a fine febbraio, si procederà con la progettazione esecutiva e con l’appalto dei lavori, che dovranno concludersi entro 18 mesi. I lavori comprenderanno in particolare l’impermeabilizzazione del tetto, il rifacimento parziale degli impianti idraulico ed elettrico, la sistemazione dei pavimenti e la realizzazione di pareti divisorie, oltre a migliorie puntuali dove necessario.

In base all’accordo sottoscritto la proprietà si impegna a concedere in locazione l’immobile per un periodo non inferiore a 12 anni, sottoscrivendo il contratto di affitto con la Prefettura di Ravenna e autorizzando il Comune all’effettuazione delle attività e dei procedimenti necessari per l’esecuzione dei lavori. Il costo complessivo delle opere, stimato in 630mila euro, comprende gli incarichi di progettazione e direzione lavori e tutte le voci previste nei quadri economici relativi agli appalti di lavori. Il Comune di Bagnacavallo si farà carico di tali spese, che saranno poi rimborsate mediante il pagamento diretto al Comune, da parte del Ministero dell’Interno - Prefettura di Ravenna, del canone di locazione dovuto alla proprietà, fino al raggiungimento dell’intero importo delle spese sostenute. Per tutta la durata dei lavori la stazione dei Carabinieri resterà presso la sede temporanea di Traversara. "La sicurezza parte dall’avere strutture logistiche efficienti e funzionali – osserva il prefetto Castrese De Rosa – . In questo mesi ci siamo spesi affinché si arrivasse all’accordo, confrontandoci con la proprietà e il Comune, che ha fatto uno sforzo importante che va riconosciuto. Tutto è stato fatto nell’interesse di continuare a garantire sicurezza alla cittadinanza".

"Il rientro nella caserma di Bagnacavallo è un obiettivo strategico per esercitare quel ruolo di prossimità che è importantissimo per i Carabinieri – hanno concluso il colonnello Lachi, il capitano Friolo e il luogotenente Lettini. – Ringraziamo tutti coloro che hanno portato a questo risultato e continueremo a garantire, ancora più motivati, il nostro servizio e la nostra presenza come abbiamo fatto in questi anni".

lu.sca.